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Соратники Мерца по ХДС заговорили о его замене

В Берлине нарастает напряжение вокруг фигуры канцлера Фридриха Мерца. Соратники политика по партии «Христианско-демократический союз» все активнее обсуждают возможность его отставки и назначения нового главы правительства.

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