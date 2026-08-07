Соратники Мерца по ХДС заговорили о его замене

В Берлине нарастает напряжение вокруг фигуры канцлера Фридриха Мерца. Соратники политика по партии «Христианско-демократический союз» все активнее обсуждают возможность его отставки и назначения нового главы правительства.
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