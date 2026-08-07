Соратники Мерца по ХДС заговорили о его замене

Новости внутренней и внешней политики в России

В Берлине нарастает напряжение вокруг фигуры канцлера Фридриха Мерца. Соратники политика по партии «Христианско-демократический союз» все активнее обсуждают возможность его отставки и назначения нового главы правительства.