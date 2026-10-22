Вспоминаем историю одного из самых жестоких маньяков, которого 30 лет назад задержали в НовокузнецкеСерийный убийца Александр Спесивцев МВД РФ27 октября 1996 года в Новокузнецке задержали Александра Спесивцева, которого прозвали «сибирским потрошителем» и «новокузнецким монстром».