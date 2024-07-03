После такого позора министру Кравцову следовало бы подать в отставку. Выпускница колледжа в Тамбове рассказала всю правду об образовании

Самое забавное, что многие старые советские учебники , особенно по математике и физике, были рекомендованы для преподавателей школ в качестве уч.пособия. Но, поскольку это не обязательно, никто из преподавателей обычных школ ими не воспользовался.

Alex Nемо

Предлагаю провести опрос по следующим пунктам: 1. Если министр Кравцов не знает что у него происходит в министерстве значит он не компетентен и должен быть уволен без выходного пособия и права работать в госучреждениях даже уборщиком мусора на ближайшие 20 лет. 2. Кравцова, как министра образования уволить и завести уголовное дело за антироссийскую деятельность по развалу системы образования с отбытием наказания как можно севернее полярного круга. С запретом в последующие 20 лет работать на любых госдолжностях. 3. Поручить ФСБ расследовать деятельность приведшую к развалу системы образования РФ и завести уголовные дела на лиц ответственных за это (включая депутатов, министров и т.д.). По итогам расследования запретить всем виновным работу в госучреждениях на срок не менее 10 лет, после отбытия сроков.