Дорожники Нового Уренгоя хотят уложить асфальт на Геологоразведчиков до октября

Дорожники Нового Уренгоя выходят на финишный этап ремонта улицы Геологоразведчиков. Специалисты планируют завершить укладку асфальта на городской магистрали до конца сентября, сообщил в своем telegram-канале глава газовой столицы.
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