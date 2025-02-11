Развал России отменяется - "патриоты Украины" благодарят Путина

Бывает и такое… Когда несколько лет помыкаешься в "релокантском раю", где нет ни работы, ни даже права на медицинское обеспечение, сразу как-то голова встаёт на место.
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