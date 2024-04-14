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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов набрал 2+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У него 93 (44+49) очка в 73 играх

Капризов набрал 2+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У него 93 (44+49) очка в 73 играх

Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (6:2).

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