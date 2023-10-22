Стеклов впервые показал младшую дочь

Владимир давно не появлялся на светских мероприятиях, потому что тяжело перенес ковид, но сейчас он. Владимир Стеклов с дочерьми Агриппиной и Ариной Пресс-служба телеканала «Россия» Владимир давно не появлялся на светских мероприятиях, потому что тяжело перенес ковид, но сейчас он восстановился и полон сил.