Стеклов впервые показал младшую дочь

Владимир давно не появлялся на светских мероприятиях, потому что тяжело перенес ковид, но сейчас он. Владимир Стеклов с дочерьми Агриппиной и Ариной Пресс-служба телеканала «Россия» Владимир давно не появлялся на светских мероприятиях, потому что тяжело перенес ковид, но сейчас он восстановился и полон сил.
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