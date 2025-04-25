Шойгу предупредил о новых терактах Киева: в ход пойдет биологическое оружие

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов… Украинские спецслужбы пытаются привлекать [в качестве исполнителей] несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения», — сказал он в беседе с ТАСС.