Шойгу предупредил о новых терактах Киева: в ход пойдет биологическое оружие

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов… Украинские спецслужбы пытаются привлекать [в качестве исполнителей] несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения», — сказал он в беседе с ТАСС.
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