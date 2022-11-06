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«Ференцварош» Черчесова лидирует в лиге Венгрии с отрывом в 3 очка при 2 матчах в запасе. Команда выиграла 9 из 12 матчей

«Ференцварош» Черчесова лидирует в лиге Венгрии с отрывом в 3 очка при 2 матчах в запасе. Команда выиграла 9 из 12 матчей

Команда Станислава Черчесова с отрывом лидирует в чемпионате Венгрии. Клуб из Будапешта сегодня упустил победу над «Фехерваром» (2:2) в гостях в 14-м туре.

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