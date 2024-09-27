Хаматову чуть не выгнали из Латвии

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лина любимцева

ЕСЛИ Хаматова не покинет Латвию в установленные сроки, ее принудительно выпрут через границу в Россию. А ДЕТЕЙ МОГУТ ЗАБРАТЬ и оставить в Латвии. Найти им опекунов, и все, детей она потеряет. И НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕТ!!... Запад - не Россия, где что хочешь, то и вытворяешь под эгидой "доброй воли"...... И поступает Запад весьма решительно, и резко, шутить не будут...