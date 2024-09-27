“Все это больше не работает! Все это аннулировали”Актриса Чулпан Хаматова сообщила, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей было отказано в продлении вида на жительство в Латвии.
Хаматову чуть не выгнали из Латвии
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЕСЛИ Хаматова не покинет Латвию в установленные сроки, ее принудительно выпрут через границу в Россию. А ДЕТЕЙ МОГУТ ЗАБРАТЬ и оставить в Латвии. Найти им опекунов, и все, детей она потеряет. И НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕТ!!... Запад - не Россия, где что хочешь, то и вытворяешь под эгидой "доброй воли"...... И поступает Запад весьма решительно, и резко, шутить не будут...
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14 час.
Наталия
Причем, стоит отдельно отметить, что так ведет себя не жестокая и варварская Россия, в которой так не уютно чувствовала себя эта дама, а "сверх демократичная" , полностью "ставшая Европой, со всеми ее ценностями, замечательная Латвия!
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13 час.
ninikooo Митусова
Это- только ее проблемы. Взрослая тетка, выбор сделала сама- пусть хлебает большой ложкой.
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12 час.
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