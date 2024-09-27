Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    супер!Верно говорит генацвале Кобахидзе!👍👏🤝Респект!!!!💞Так и до"лжно  быть!!!Грузия неделима!!!!Равно,как и Росси...Кобахидзе призвал...
  • Александр
    За последний год в цех только молодёжь приходила.Москвичи слишком ...

Хаматову чуть не выгнали из Латвии

Хаматову чуть не выгнали из Латвии

“Все это больше не работает! Все это аннулировали”Актриса Чулпан Хаматова сообщила, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей было отказано в продлении вида на жительство в Латвии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ЕСЛИ  Хаматова не покинет Латвию в установленные сроки, ее принудительно выпрут через границу в Россию. А  ДЕТЕЙ МОГУТ ЗАБРАТЬ и оставить в Латвии. Найти им опекунов, и все, детей она потеряет. И НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕТ!!... Запад - не Россия, где что хочешь, то и вытворяешь под эгидой &quot;доброй воли&quot;...... И поступает Запад весьма решительно, и резко, шутить не будут...
Ответить
14 час.
Наталия
Причем, стоит отдельно отметить, что так ведет себя не жестокая и варварская Россия, в которой так не уютно чувствовала себя  эта дама, а &quot;сверх демократичная&quot; ,  полностью &quot;ставшая Европой, со всеми ее ценностями, замечательная Латвия!
Ответить
13 час.
ninikooo Митусова
Это- только ее проблемы. Взрослая тетка, выбор сделала сама- пусть хлебает большой ложкой.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх