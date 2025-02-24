Гуляй да не забывайся: иеромонах Макарий дает совет, как во время «отрыва» на Масленице не сбиться с духовного пути Ольга БезродняяПоследняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица, становится временем не только широких гуляний и веселья, но и важным этапом для духовной жизни верующих.
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