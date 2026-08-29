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Спорт Уик-Энд

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Лучший игрок матча в Воронеже: «Зенит» заслуживал победу. И не в один мяч

Лучший игрок матча в Воронеже: «Зенит» заслуживал победу. И не в один мяч

Российский полузащитник «Зенита» Артем Карпукас признан лучшим игроком матча 6‑го тура Альфа‑Банк РПЛ против воронежского «Факела».

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