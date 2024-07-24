Автоэксперт предупредил о поломках машины из-за хлопков дверью

Слишком резкое закрытие двери автомобиля может привести к ряду поломок. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, сообщает «Российская газета» 24 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии