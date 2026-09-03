Компьютерные жучки

Наша электронная техника стремительно устаревает, мы избавляемся от нее и обзаводимся новой, а вот британская художница Джюли Элис Чэппелл (Julie Alice Chappell) подбирает микросхемы и прочие элементы от изживших себя девайсов и превращает их в немыслимой красоты крылатых насекомых.
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