В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер

3 мая, в Татарстане ожидается нестабильная погода с продолжающимся снижением температуры. Гидрометцентр РТ предупреждает о небольших и умеренных осадках в виде дождя и мокрого снега по всему региону, с возможным образованием гололеда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии