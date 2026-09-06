⚡ В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 5 сентября до 8.00 мск 6 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями, в том числе над территорией Волгоградской области.
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