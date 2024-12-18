Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Reuters: полиция ...
  • Александр Харченко
    Он тебе прямо сам рассказалКит Келлог: Росси...
  • Часовщик
    Это-же надо,какая паскудная страна.Глава МИД Британи...

"Метриум": квартиры массового сегмента в Москве подешевели на 4% в июле-ноябре

"Метриум": квартиры массового сегмента в Москве подешевели на 4% в июле-ноябре

Рост цен на новостройки в Москве в основном пришелся на первое полугодие 2024 года. С июля по ноябрь цены стабилизировались почти во всех сегментах, за исключением премиального и элитного, сказал "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх