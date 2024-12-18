"Метриум": квартиры массового сегмента в Москве подешевели на 4% в июле-ноябре

Рост цен на новостройки в Москве в основном пришелся на первое полугодие 2024 года. С июля по ноябрь цены стабилизировались почти во всех сегментах, за исключением премиального и элитного, сказал "Газете.
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