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Такой день. Режим ЧС из-за засухи и середина в рейтинге по рынку труда

Такой день. Режим ЧС из-за засухи и середина в рейтинге по рынку труда

О главных событиях на Алтае 7 сентября В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за продолжительной засухи.

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