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Хорошёвка

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Подростковый клуб на Магистральном переулке приглашает в гости

День открытых дверей подросткового клуба «Магистраль» пройдет 10 сентября в 16:00 в семейном центре «Преображение».

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