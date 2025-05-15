На Западе назвали единственного способного понять Путина человека

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф является единственным человеком, который способен понимать президента России Владимира Путина и обеспокоенности Москвы вокруг конфликта на Украине.
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