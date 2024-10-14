Попытка перебежать дорогу на Дворцовой набережной обернулась для подростка комой 

Врачи в Петербурге спасают жизнь девушки-подростка после ДТП на Дворцовой набережной. Авария произошла рано утром 14 октября, когда юная петербурженка задумала перебежать проезжую часть рядом с пешеходным переходом.
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