🇮🇱🇱🇧 За последние дни значительно обострилась обстановка на ливано-израильской границе, в «Хезболле» заявили о новом этапе противостояния с еврейским государством.
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🇮🇱🇱🇧 За последние дни значительно обострилась обстановка на ливано-израильской границе, в «Хезболле» заявили о новом этапе противостояния с еврейским государством.
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