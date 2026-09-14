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7 вещей питомца, которые вы почти наверняка моете слишком редко

На вещах питомца за считаные дни скапливаются слюна, шерсть и бактерии, даже если они выглядят чистыми.

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