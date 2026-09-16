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Газета.ру

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NTech: продажи мяса индейки в России выросли на 17% за шесть месяцев

NTech: продажи мяса индейки в России выросли на 17% за шесть месяцев

Продажи мяса индейки за шесть месяцев 2026 года выросли на 17% и достигли 2 тыс. тонн. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

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