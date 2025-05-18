Маленькие собаки с большими сердцами: какую породу выбрать?

Мечтаете о собачьем друге, который будет оставаться маленьким и игривым на протяжении всей жизни? Это желание вполне естественно, ведь такие крошки не только забавные, но и конденсируют в себе массу позитивной энергии.
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