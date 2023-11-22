Влияние Олега Сарычева на общественные и экономические процессы в Астрахани не забыто

В статье: основные моменты его деятельности, оказавшие влияние на общественные и экономические процессы в Астраханской области; популярность среди астраханцев, охотно подписывающих в поддержку Олега Сарычева письмо; обнадеживающие новости в деле парка.
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