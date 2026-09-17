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Орловские новости

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Орловские матери-героини с 2027 года получат миллион автоматически

Орловские матери-героини с 2027 года получат миллион автоматически

Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 2027 года будут получать миллион рублей автоматически, без необходимости собирать документы.

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