По словам Зеленского, референдум в Украине сможет стать прологом для запуска мирных переговоров. В статье 73 Конституции Украины действительно говорится о том, что вопросы об изменении территории страны решаются всеукраинским референдумом.
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