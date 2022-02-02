Оперштаб Москвы: как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам

Больничный можно открыть и после аудиоконсультации Оперштаб Москвы рассказал, как производится оформление больничного в случае наличия симптомов ОРВИ, выявленного коронавируса или же если был контакт с пациентами, у которых был выявлен COVID-19.
Больничный можно открыть и после аудиоконсультации Оперштаб Москвы рассказал, как производится оформление больничного в случае наличия симптомов ОРВИ, выявленного коронавируса или же если был контакт с пациентами, у которых был выявлен COVID-19.
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