Детали салона из яичной и ореховой скорлупы: по-настоящему экологичная машина

Одной из наиболее интересных особенностей этого Aston Martin DB6 от Lunaz является использование в материалах отделки салона биоразлагаемого композитного материала, созданного из яичной и ореховой скорлупы.
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