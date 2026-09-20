Автомобиль перевернулся после массовой аварии на улице Малахова в Барнауле

В результате аварии никто из участников не получил травм Вечером 19 сентября в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ "Прогрессирующая ...
- В России предложи...
- Бизнесмен предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым