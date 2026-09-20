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Автомобиль перевернулся после массовой аварии на улице Малахова в Барнауле

Автомобиль перевернулся после массовой аварии на улице Малахова в Барнауле

В результате аварии никто из участников не получил травм Вечером 19 сентября в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась.

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