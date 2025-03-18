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Силы ПВО сбили 46 беспилотников ВСУ за ночь над четырьмя регионами России

Силы ПВО сбили 46 беспилотников ВСУ за ночь над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 46 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

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