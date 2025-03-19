Рассекреченные документы будоражат мир: как в деле Кеннеди всплыл СССР?

🔹 Один из ключевых документов содержит сведения о звонке в посольство США в Австралии. Неизвестный человек, представившийся польским шофером из советского посольства, заявил, что СССР якобы финансировал убийство Кеннеди и даже установил награду в $100 тысяч.
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