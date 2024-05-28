Затянувшийся украинский конфликт может привести к исчезновению не только Украины в ее нынешнем виде, но и к исчезновению украинцев со своей исторически освоенной территории — они будут развеяны по всему миру и вряд ли захотят вернуться.
Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев
Комментарии
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lady lyudmila
Приедут те , кто сейчас у нас живет.
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15 час.
Natalija Osminina
На Украине уже сейчас менее 20 миллионов. Остановится СВО ( а это будет осенью)-начнется гражданская война. Что вполне закономерно- экономика на нуле- оружия на руках масса. Рост преступности, криминал, нищета. И никто в этот ужас ужасов не приедет. Наоборот, уедут почти все, особенно из городов, проживание в которых станет невозможным. Останется максимум 2 миллиона в деревнях на всю Украину. Как было и в прошлую гражданскую войну. Украина станет белюдной.
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15 час.
Natalija Osminina
Они же не идиоты.
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15 час.
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