Военное обозрение

3 024 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Что-ж, будет еще один экспонат в музее трофейного оружия.«Это шестой вид а...
  • KIRIL MOHOV
    нужна ответка в ту стороу.срочно.кандидатов дохера и больше.В Херсонской обла...
  • W357 Ц753W357
    Фашист фашиста всегда поддержит.В сербской прессе...

Нам необходимо уничтожать дальнобойные системы вооружения ещё до их доставки на передовую

Нам необходимо уничтожать дальнобойные системы вооружения ещё до их доставки на передовую

Мы несколько раз поднимали вопрос о поставках западного вооружения Украине, понимая, что это очень серьезный фактор, который просто необходимо ликвидировать в зародыше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх