Шольц заблокировал выделение Киеву нового пакета военной помощи на €3 млрд

Выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и Минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус, заблокировал офис канцлера Германии Олафа Шольца.
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