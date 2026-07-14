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Every Trade Isn't Meant to Change Your Life

Every Trade Isn't Meant to Change Your Life

Every Trade Isn't Meant to Change Your Life E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! fibsdontlie # Every Trade Isn't Meant to Change Your Life One thing I've noticed is that most traders put way too much importance on a single trade.

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