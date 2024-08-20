Стартап Fabric привлек $33 млн на идею “чипирования блокчейна”

Стартап Fabric Cryptography разработал специальный чип для ускорения криптографических вычислений. Этот чип, получивший название Verifiable Processing Unit (VPU), обещает значительно повысить скорость и эффективность выполнения криптографических операций, что особенно важно для блокчейн-индустрии.
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