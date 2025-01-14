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Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck способен вырабатывать до 1,5 кВт элект...

Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck способен вырабатывать до 1,5 кВт элект...

Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck способен вырабатывать до 1,5 кВт электроэнергииИлон Маск (Elon Musk) в основном продвигает идею использования черепичной крыши домов в качестве элементов солнечных батарей, но он не исключал ранее применения данного источника энергии и на транспортных средствах Tesla.

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