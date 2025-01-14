Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck способен вырабатывать до 1,5 кВт элект...

Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck способен вырабатывать до 1,5 кВт электроэнергииИлон Маск (Elon Musk) в основном продвигает идею использования черепичной крыши домов в качестве элементов солнечных батарей, но он не исключал ранее применения данного источника энергии и на транспортных средствах Tesla.