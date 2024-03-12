Камбэк не удался: вокруг нового фото Кейт Миддлтон разгорелся скандал

Снимок назвали «фальшивкой». Фото Кейт Миддлтон с детьми вызвало скандал Социальные СетиС тех пор, как в середине января стало известно о таинственной операции, перенесенной Кейт Миддлтон, британцы и ее многочисленные фанаты по всему миру с большим нетерпением ждут возвращения принцессы.
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