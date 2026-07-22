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Российские военные спутники сблизились с аппаратами ICEYE, которые используются Украиной

Российские военные спутники сблизились с аппаратами ICEYE, которые используются Украиной

Российская группировка военных спутников серии «Космос» провела серию орбитальных маневров, после которых аппараты оказались в одной орбитальной плоскости с финскими спутниками радиолокационного наблюдения ICEYE, которые используются украинской стороной для получения разведывательных данных.

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