Российские военные спутники сблизились с аппаратами ICEYE, которые используются Украиной

Российская группировка военных спутников серии «Космос» провела серию орбитальных маневров, после которых аппараты оказались в одной орбитальной плоскости с финскими спутниками радиолокационного наблюдения ICEYE, которые используются украинской стороной для получения разведывательных данных.
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