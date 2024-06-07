«Спасаем от иностранных хакеров». Мошенники атакуют российских пенсионеров

70-летнюю пенсионерку, жительницу Тореза, что в ДНР, «обрабатывали» в несколько этапов. Сначала позвонили от имени мобильного оператора и предложили сменить тариф, попутно выведав персональные данные женщины.
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