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«Спасаем от иностранных хакеров». Мошенники атакуют российских пенсионеров

«Спасаем от иностранных хакеров». Мошенники атакуют российских пенсионеров

70-летнюю пенсионерку, жительницу Тореза, что в ДНР, «обрабатывали» в несколько этапов. Сначала позвонили от имени мобильного оператора и предложили сменить тариф, попутно выведав персональные данные женщины.

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