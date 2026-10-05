Во Франции число пострадавших на протестах школьников выросло до 190

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Не менее 190 школьников пострадали в ходе демонстраций старшеклассников, которые начались в конце сентября по всей Франции и местами переросли в беспорядки.
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