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ТАСС

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Во Франции число пострадавших на протестах школьников выросло до 190

Во Франции число пострадавших на протестах школьников выросло до 190

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Не менее 190 школьников пострадали в ходе демонстраций старшеклассников, которые начались в конце сентября по всей Франции и местами переросли в беспорядки.

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