Врачи описали процесс восстановления покусанной обезьяной в Китае туристки

Московские врачи спасали жительницу Зеленограда, которую на отдыхе покусала дикая обезьяна. Девушка отдыхала в Китае, на острове Хайнань — во время экскурсии на Остров обезьян животное набросилось на нее и вцепилось зубами в руку.