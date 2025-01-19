Врачи описали процесс восстановления покусанной обезьяной в Китае туристки

Московские врачи спасали жительницу Зеленограда, которую на отдыхе покусала дикая обезьяна. Девушка отдыхала в Китае, на острове Хайнань — во время экскурсии на Остров обезьян животное набросилось на нее и вцепилось зубами в руку.
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