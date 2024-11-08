В Екатеринбурге скончался почетный гражданин, советский депутат Калинин. Фото

В Екатеринбурге 8 ноября на 89-м году жизни скончался почетный гражданин города Виталий Калинин, прошедший путь от колхозника до машиниста завалочной машины на Верх-Исетском заводе и выдающегося общественного деятеля.
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