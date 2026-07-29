Клименко объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм

ФСБ и силовики настаивают, что переговоров с Telegram не должно быть, заявил НСН Герман Клименко. До конца СВО никаких обратных ходов с давлением на Telegram не будет, а основатель мессенджера Павел Дуров вряд ли способен что-то изменить, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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