Клименко объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм

ФСБ и силовики настаивают, что переговоров с Telegram не должно быть, заявил НСН Герман Клименко. До конца СВО никаких обратных ходов с давлением на Telegram не будет, а основатель мессенджера Павел Дуров вряд ли способен что-то изменить, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.