Российское производство стремительно растёт, несмотря на международные санкции

Американский предприниматель Джон Роберт Саттон в беседе с РИА Новости отметил, что Россия нашла способы адаптироваться к санкциям, начав производить товары, которые раньше импортировались из западных стран.
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