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В Самарской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования

В Самарской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования

В ОМВД России по Сергиевскому району обратился представитель одной из страховых компаний и сообщил о факте мошенничества, который службе безопасности стал известен из обращения местных жителей.

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