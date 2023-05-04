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Спикер ВВС Игнат посетовал, что Украина не может противостоять российским авиабомбам большой дальности, и попросил поставить F-16

Спикер ВВС Игнат посетовал, что Украина не может противостоять российским авиабомбам большой дальности, и попросил поставить F-16

Спикер украинских ВВС Юрий Игнат посетовал на то, что бывшая советская республика не может противостоять российским авиабомбам большой дальности, и попросил западные государства поставить самолеты F-16.

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