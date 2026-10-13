Нутрициолог Мигаль назвал псевдополезные перекусы

Сладкие питьевые йогурты, мюсли, сухофрукты, протеиновые батончики и десерты на фруктозе могут скрывать избыток сахара и калорий.
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